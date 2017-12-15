«Чикаго» продлил серию побед, обыграв «Виннипег», «Монреаль» одолел «Нью-Джерси»

«Чикаго Блэкхоукс» разгромил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Винсент Хиностроза (2-я минута), Томми Уингелс (7), Ник Шмальц (11), Патрик Кейн (32) и Михал Кемпны (49). За «Виннипег» гол забил Николай Элерс (46).

Нападающий «Чикаго» Артём Анисимов провёл на льду 18 минут 19 секунд. Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов отыграл 20 минут 8 секунд. Эта победа стала для «Блэкхоукс» четвёртой подряд.

В ещё одном матче «Монреаль Канадиенс» в овертайме вырвал победу у «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:1.