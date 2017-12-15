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«Чикаго» продлил серию побед, обыграв «Виннипег», «Монреаль» одолел «Нью-Джерси»

Хоккей

«Чикаго Блэкхоукс» разгромил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Винсент Хиностроза (2-я минута), Томми Уингелс (7), Ник Шмальц (11), Патрик Кейн (32) и Михал Кемпны (49). За «Виннипег» гол забил Николай Элерс (46).

Нападающий «Чикаго» Артём Анисимов провёл на льду 18 минут 19 секунд. Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов отыграл 20 минут 8 секунд. Эта победа стала для «Блэкхоукс» четвёртой подряд.

В ещё одном матче «Монреаль Канадиенс» в овертайме вырвал победу у «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2017, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
1 : 5
0:3, 0:1, 1:1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 – Хиностроза (Шарп) – 01:50, 0:2 – Уингелс (Боума) – 06:08 (5x5), 0:3 – Шмальц (Кит, Кейн) – 10:21 (5x5), 0:4 – Кейн (Шмальц, Мёрфи) – 31:05 (5x5), 1:4 – Элерс (Майерс, Литтл) – 45:35 (5x4), 1:5 – Кемпны (Сибрук) – 48:21 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2017, пятница. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
2 : 1
1:1, 0:0, 0:0, 1:0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 – Ноэсен (Грин, Братт) – 01:21 (6x5), 1:1 – Шоу (Бенн, Дано) – 13:31 (5x5), 2:1 – Плеканец (Юдон, Гальченюк) – 61:52 (3x3)
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