«Миннесота» всухую обыграла «Торонто», «Сент-Луис» уступил «Анахайму»

«Миннесота Уайлд» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Голы в этом матче забили Тайлер Эннис (19-я минута) и Микаэль Гранлунд (49). Голкипер «Уайлд» Алекс Стэллок отразил все 28 бросков по своим воротам, оформив «сухарь». Защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 17 минут.

В ещё одном матче «Сент-Луис Блюз» на своей арене «Скоттрэйд-центр» потерпел поражение от «Анахайм Дакс» — 1:3. В составе победителей дубль оформил Кевин Руа (46, 49), ещё один гол забил Эндрю Кольяно (32). За «Блюз» шайбу забросил Патрик Берглунд (55). Нападающие «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв провели на льду 22 минуты 46 секунды и 12 минут 42 секунды соответственно.