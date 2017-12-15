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«Миннесота» всухую обыграла «Торонто», «Сент-Луис» уступил «Анахайму»

Хоккей

«Миннесота Уайлд» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Голы в этом матче забили Тайлер Эннис (19-я минута) и Микаэль Гранлунд (49). Голкипер «Уайлд» Алекс Стэллок отразил все 28 бросков по своим воротам, оформив «сухарь». Защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 17 минут.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2017, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
2 : 0
1:0, 0:0, 1:0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – Эннис (Сутер) – 18:06 (5x5), 2:0 – Гранлунд (Стаал, Нидеррайтер) – 48:06 (5x5)

В ещё одном матче «Сент-Луис Блюз» на своей арене «Скоттрэйд-центр» потерпел поражение от «Анахайм Дакс» — 1:3. В составе победителей дубль оформил Кевин Руа (46, 49), ещё один гол забил Эндрю Кольяно (32). За «Блюз» шайбу забросил Патрик Берглунд (55). Нападающие «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв провели на льду 22 минуты 46 секунды и 12 минут 42 секунды соответственно.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2017, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1 : 3
0:0, 0:1, 1:2
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 – Кольяно (Ракелль, Велински) – 31:11 (5x5), 0:2 – Руа (Фаулер, Гецлаф) – 45:43 (5x5), 0:3 – Руа (Грант, Шоу) – 48:28 (5x5), 1:3 – Берглунд (Пяаярви, Гуннарссон) – 54:07 (5x5)
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