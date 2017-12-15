Итоги дня НХЛ для россиян: 22-е шайбы Овечкина и Кучерова, 6 хитов Проворова

В ночь с 14 на 15 декабря мск в НХЛ состоялось 12 матчей, в которых приняли участие 22 российских игрока.

События дня НХЛ. Овечкин валит Хару, Кучеров набирает очки «Бостон» стал одним из «клиентов» Овечкина и компании.

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросили свои 22-е шайбы в сезоне и продолжают возглавлять список снайперов НХЛ. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин не набрал очков в игре с «Вегас Голден Найтс» (1:2) и прервал шестиматчевую серию с набранными очками. Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов выполнил шесть силовых приёмов в игре с «Баффало Сэйбрз» (2:1). Голкипер «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов отразил 32 из 33 бросков по своим воротам в игре с «Флоридой Пантерз» (2:1) и был признан первой звездой матча.

Игрок Клуб Сейвы % ОБ Счёт Варламов «Колорадо» 32 из 33 97,0 2:1 Бобровский «Коламбус» 21 из 25 84,0 6:4 Худобин «Бостон» 17 из 21 81,0 3:5 Василевский «Тампа» 32 из 33 97,0 4:1

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