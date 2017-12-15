Итоги дня НХЛ для россиян: 22-е шайбы Овечкина и Кучерова, 6 хитов Проворова

В ночь с 14 на 15 декабря мск в НХЛ состоялось 12 матчей, в которых приняли участие 22 российских игрока.
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросили свои 22-е шайбы в сезоне и продолжают возглавлять список снайперов НХЛ. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин не набрал очков в игре с «Вегас Голден Найтс» (1:2) и прервал шестиматчевую серию с набранными очками. Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов выполнил шесть силовых приёмов в игре с «Баффало Сэйбрз» (2:1). Голкипер «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов отразил 32 из 33 бросков по своим воротам в игре с «Флоридой Пантерз» (2:1) и был признан первой звездой матча.
|Игрок
|Клуб
|Сейвы
|% ОБ
|Счёт
|Варламов
|«Колорадо»
|32 из 33
|97,0
|2:1
|Бобровский
|«Коламбус»
|21 из 25
|84,0
|6:4
|Худобин
|«Бостон»
|17 из 21
|81,0
|3:5
|Василевский
|«Тампа»
|32 из 33
|97,0
|4:1
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|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+1
|+2
|0
|4
|0
|0
|-
|20.45
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|+2
|0
|2
|0
|2
|2 из 10
|17.39
|Кучеров (н)
|«Тампа-Бэй»
|1+1
|+1
|0
|4
|0
|0
|-
|19.10
|Наместников (н)
|«Тампа-Бэй»
|1+0
|+1
|0
|1
|1
|0
|5 из 9
|15.31
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+2
|+1
|0
|4
|0
|0
|-
|18.52
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-1
|0
|4
|0
|1
|-
|22.46
|Барбашев (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-1
|0
|0
|1
|0
|1 из 4
|12.03
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+0
|+2
|0
|1
|0
|0
|3 из 9
|18.19
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|3
|-
|17.08
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+0
|-1
|0
|2
|0
|0
|8 из 12
|20.56
|Слепышев (н)
|«Эдмонтон»
|0+0
|-1
|0
|0
|1
|1
|-
|13.06
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|+2
|2
|2
|5
|1
|-
|21.33
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|0
|0
|4
|6
|1
|-
|27.55
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|-1
|0
|0
|1
|2
|-
|17.01
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|-2
|0
|1
|2
|2
|-
|20.08
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|17.10
|Емелин (з)
|«Нэшвилл»
|0+0
|0
|4
|1
|3
|4
|-
|19.06
|Сергачёв (з)
|«Тампа-Бэй»
|0+0
|+1
|2
|4
|4
|2
|-
|17.37