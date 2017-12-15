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Итоги дня НХЛ для россиян: 22-е шайбы Овечкина и Кучерова, 6 хитов Проворова

Хоккей

В ночь с 14 на 15 декабря мск в НХЛ состоялось 12 матчей, в которых приняли участие 22 российских игрока.

События дня НХЛ. Овечкин валит Хару, Кучеров набирает очки
«Бостон» стал одним из «клиентов» Овечкина и компании.

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросили свои 22-е шайбы в сезоне и продолжают возглавлять список снайперов НХЛ. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин не набрал очков в игре с «Вегас Голден Найтс» (1:2) и прервал шестиматчевую серию с набранными очками. Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов выполнил шесть силовых приёмов в игре с «Баффало Сэйбрз» (2:1). Голкипер «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов отразил 32 из 33 бросков по своим воротам в игре с «Флоридой Пантерз» (2:1) и был признан первой звездой матча.

ИгрокКлубСейвы% ОБСчёт
Варламов«Колорадо»32 из 3397,02:1
Бобровский«Коламбус»21 из 2584,06:4
Худобин«Бостон»17 из 2181,03:5
Василевский«Тампа»32 из 3397,04:1

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ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Овечкин (н)«Вашингтон»1+1+20400-20.45
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+1+202022 из 1017.39
Кучеров (н)«Тампа-Бэй»1+1+10400-19.10
Наместников (н)«Тампа-Бэй»1+0+101105 из 915.31
Панарин (н)«Коламбус»0+2+10400-18.52
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+0-10401-22.46
Барбашев (н)«Сент-Луис»0+0-100101 из 412.03
Анисимов (н)«Чикаго»0+0+201003 из 918.19
Дадонов (н)«Флорида»0+000203-17.08
Малкин (н)«Питтсбург»0+0-102008 из 1220.56
Слепышев (н)«Эдмонтон»0+0-10011-13.06
Орлов (з)«Вашингтон»0+0+22251-21.33
Проворов (з)«Филадельфия»0+000461-27.55
Зайцев (з)«Торонто»0+0-10012-17.01
Куликов (з)«Виннипег»0+0-20122-20.08
Задоров (з)«Колорадо»0+000100-17.10
Емелин (з)«Нэшвилл»0+004134-19.06
Сергачёв (з)«Тампа-Бэй»0+0+12442-17.37
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