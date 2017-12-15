Савинайнен: матч с Кореей был необычным, Финляндия выиграла на классе

Нападающий сборной Финляндии Вели-Матти Савинайнен прокомментировал победу в матче со сборной Южной Кореи (4:1) и игру с командой России, которая состоится 17 декабря.

«Не скажу, что матч с Южной Кореей получился трудным. Скорее, необычным. Мы впервые сыграли с этой командой. Мало что знали об этой сборной, в этом, наверное, и заключалась главная трудность. Видно, что эти ребята стараются и любят хоккей, ведь там есть и опытные игроки. Мы выиграли на классе и довольны результатом. О Кубке Первого канала могу сказать только хорошее. Много сильных игроков в каждой сборной, у России в особенности. Конечно, хотим обыграть русских, с ними всегда интересные матчи. Финляндия ставит перед собой максимальные задачи на льду. Но мы понимаем, что будет тяжело. Придётся проявить свои лучшие качества для победы», — сказал Савинайнен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.