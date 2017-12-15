Нападающий Савинайнен поделился мнением о возможном исключении «Югры» из КХЛ

Нападающий «Югры» и сборной Финляндии Вели-Матти Савинайнен поделился мнением об игре в Ханты-Мансийске и выразил надежду, что клуб не будет исключён из КХЛ после этого сезона.



«Я знаю, что «Югра» находится в непростом положении. Наслышан обо всех разговорах. Надеюсь, что эта команда всё же будет играть в КХЛ в следующем сезоне. Мне приятно находиться в ханты-мансийском коллективе, быть его частью. Хорошая арена, в структуре клуба работают позитивные люди. Как в тренерском штабе, так и офисные сотрудники. Ханты-Мансийск мне нравится, я чувствую себя комфортно в этом городе», — сказал Савинайнен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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