Гол Науменкова в ОТ принёс олимпийской сборной России победу над Словакией

Олимпийская сборная России одержала победу в матче с командой Словакии на турнире MECA Hockey Games, который проходит в Норвегии. Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ.

Олимпийская сборная России одолела норвежцев в овертайме

Патрик Лампер вывел словаков вперёд уже на шестой минуте, но на старте второго периода Андрей Светлаков сравнял счёт. Ничья держалась до 43-й минуты, когда Егор Коршков вывел россиян вперёд. Словаки вскоре отыгрались благодаря голу Лукаша Цингела. Встреча перешла в овертайм, где победу нашей команде принёс Михаил Науменков.

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Видео гола Науменкова можно посмотреть также в «твиттере» ФХР.