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Гол Науменкова в ОТ принёс олимпийской сборной России победу над Словакией

Хоккей

Олимпийская сборная России одержала победу в матче с командой Словакии на турнире MECA Hockey Games, который проходит в Норвегии. Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ.

Олимпийская сборная России одолела норвежцев в овертайме

Патрик Лампер вывел словаков вперёд уже на шестой минуте, но на старте второго периода Андрей Светлаков сравнял счёт. Ничья держалась до 43-й минуты, когда Егор Коршков вывел россиян вперёд. Словаки вскоре отыгрались благодаря голу Лукаша Цингела. Встреча перешла в овертайм, где победу нашей команде принёс Михаил Науменков.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Товарищеские матчи (сборные)
15 декабря 2017, пятница. 18:00 МСК
Россия (олимп.)
3 : 2
0:1, 1:0, 1:1, 1:0
Словакия
0:1 – Лампер (Граняк, Суровы) – 05:10 (5x5), 1:1 – Светлаков (Любимов) – 21:58 (5x5), 2:1 – Коршков – 42:39 (5x5), 2:2 – Цингел (Суровы, Черешняк) – 48:52 (5x5), 3:2 – Науменков – 61:22 (3x3)

Видео гола Науменкова можно посмотреть также в «твиттере» ФХР.

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