Ли: поражение от Чехии не значит, что Канада не сможет побороться с Россией

Защитник сборной Канады Крис Ли после матча с Чехией на Кубке Первого канала (1:4) поделился ожиданиями от предстоящей игры со сборной России, которая состоится 16 декабря, начало — в 17:00 мск.

«Конечно, мы хорошо знакомы с игроками сборной России, ведь многие из нас выступают в КХЛ. Мы выложимся полностью ради победы завтра. Да, сегодня нам не удалось победить чехов, но завтра будет другой день и другой матч. Поражение в этом матче не говорит о том, что мы не сможем побороться завтра. Нам просто нужно улучшить свою игру и поработать над рядом ключевых компонентов, тогда у нас будут шансы в матче со сборной России», — передаёт слова Ли корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.