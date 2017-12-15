Дежарден: Канада играла агрессивно, но некоторая расслабленность стоила нам игры

Главный тренер сборной Канады Уилли Дежарден прокомментировал поражение в матче со сборной Чехии со счётом 1:4 на Кубке Первого канала, а также поделился ожиданиями от предстоящей игры со сборной России, которая состоится 16 декабря, начало — в 17:00 мск.



«Мы вели игру, но, когда пропускаешь на последней минуте периода, это всегда даёт сопернику психологическое преимущество. Иногда такое случается. В целом я доволен, как мы действовали во втором периоде, но некоторая расслабленность стоила нам игры сегодня. Потом чехам удалось забросить в большинстве и довести встречу до победы. Считаю, сборная Канады действовала агрессивно и умело. В конце им удалось забросить две шайбы в пустые ворота, но это ни о чём не говорит, потому что реальный счёт матча – 2:1 в пользу Чехии», — передаёт слова Дежардена корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.