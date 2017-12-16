Пачьоретти — о неудачном старте Прайса: мы бросили его на произвол судьбы

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Макс Пачьоретти поделился мнением об игре голкипера команды Кэри Прайса.



«Неудачный старт сезона у Прайса? Мы ему не помогали, бросили его на произвол судьбы. Ему пришлось очень туго.



Прайс — один из лучших хоккеистов мира. С ним мы чувствуем себя увереннее, потому что знаем, что он выручит и мы сможем забить. Далеко не у каждой команды есть игрок такого уровня. На поле он излучает уверенность. Это видно по его глазам, Прайс настоящий боец. Он парирует бросок, и в команде что-то меняется. Мы говорим себе, что надо теперь забить», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

Кросби, Прайс и ещё 8 звёзд НХЛ, проваливших старт сезона В этом чемпионате они пока не отрабатывают свои миллионы.