«Югра» расторгла контракты с Анкудиновым, Шиповым и Неколенко

Хоккейный клуб «Югра» расторг соглашения с форвардами Андреем Анкудиновым, Ильёй Шиповым и защитником Ильёй Неколенко, информирует официальный «твиттер» ханты-мансийской команды.



26-летний Анкудинов в 34 матчах нынешнего сезона набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности "-4".



24-летний Шипов провёл 24 игры, записав на свой счёт 5 (1+4) очков при показателе полезности "-2".



24-летний Неколенко принял участие в 16 встречах, отдав одну результативную передачу при показателе полезности "-6" и 4 минутах штрафного времени.

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