Перекупщики сбывают билеты на игру Россия — Канада по цене в 6 тыс. рублей

Все билеты на субботний матч Россия — Канада в рамках Кубка Первого канала раскуплены, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



На арене «ВТБ Ледовый дворец» ожидается аншлаг. Вместимость стадиона составляет 12 100 зрителей.



Отметим, что перекупщики предлагают билеты на игру стоимостью в шесть тыс. рублей. В кассах билеты на игру стоили от 600 до 5500 рублей на разные сектора.



Матч Россия — Канада состоится сегодня, 16 декабря, в 17:00 мск.



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