Зарипов: дерби с «Салаватом» не должно иметь инноваций, это обычная игра

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал о подготовке команды к матчу с «Салаватом Юлаевым», который пройдёт 18 декабря.



«Особой принципиальности нет, для меня сейчас все игры принципиальные. Одинаково готовимся ко всем играм. Команда сейчас провела несколько тренировок. На мой взгляд, игра с «Салаватом» не должна иметь каких-то инноваций. Это обычная игра чемпионата, которую нужно выигрывать.



Игра „Салавата“? У них была череда неудач, они немного не верили в себя. Это было видно со стороны. Но перед перерывом они уверенно выиграли несколько матчей. Сейчас, должен сказать, что они набирают ход. «Салават» всегда был соперником, который способен показать отличную игру и в атаке, и в обороне», — цитирует Зарипова «Спорт Бизнес online».