Майоров: Россия сегодня выиграет, Канада оставляет пока среднее впечатление

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров поделился ожиданиями от выступления российской хоккейной команды на Олимпиаде. Также он предположил, что россияне одержат победу в матче Кубка Первого канала со сборной Канады.



“Я считаю, что сейчас идёт нагнетание обстановки вокруг России и российского спорта. Самое главное, что по наводке одного человека страдают многие. По одним царапинам пожизненно дисквалифицировать людей, не давая возможность людям оправдаться или вернуться в будущем в спорт — это слишком сурово. Даже отпетых уголовников после некоторого срока выпускают на волю. А здесь людям дали пожизненную дисквалификацию. Почему — не понимаю. Я считаю, что мы правильно решили ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом. Спорт — это не вчера и не завтра. Это здесь и сейчас. Поэтому решение это абсолютно правильное. Надо ехать и играть.



Будет ли Россия фаворитом? А куда мы денем шведов, финнов? Они тоже фавориты или как? Тоже фавориты. Судя по тому, как мы играли со шведами, лёгкой дороги к победе на Олимпиаде у нас не будет. Может быть, сегодня что-то изменится? Но нынешняя Канада — это не та Канада, которая играла на двух последних чемпионатах мира. Думаю, что мы сегодня выиграем. Канада оставила средненькое впечатление в матче с Кореей”, — передаёт слова Майорова корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.



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