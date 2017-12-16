Рэпер L’One: посвятил песню «Эй, бро» Ковальчуку, потому что он её любит

Рэпер L’One рассказал о своём выступлении на арене перед матчем Кубка Первого канала Россия — Канада, а также поддержал сборную в решении ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом.

«Песню, которую исполнил на раскатке, писал в течение недели, приходилось консультироваться с ребятами, с молодёжью и с теми, кто сейчас на льду. Набирал хоккейный сленг, а потом старался сложить его в приемлемую форму. Решили похулиганить и изменить припев. Посвятил песню «Эй, бро» Илье Ковальчуку, потому что он её очень любит. Мы достаточно хорошо с ним общаемся. Вся команда СКА любит эту песню. Не знаю, секрет это или нет, в прошлом сезоне во время финала плей-офф СКА настраивались перед играми в раздевалки под эту песню. Рэп-батл крутым был бы Малкин против Овечкина.

На Олимпиаду мы едем, конечно. Я как любой человек переживал, потому что без флага это по-другому. Отличная акция была здесь — «Россия в моём сердце». Флаг — это важная часть, но формальность. Русские спортсмены не перестанут быть нашими. Я полностью поддерживаю решение российских спортсменов ехать в Южную Корею», — передаёт слова L’One корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.