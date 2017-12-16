Знарок: первый период с Канадой сыграли отвратительно, был недонастрой

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу в матче с Канадой на Кубке Первого канала со счётом 2:0, которая стала для него первой в играх с этим соперником за время работы в национальной команде.



«Не знаю, почему, но первый период мы отыграли отвратительно. Был явный недонастрой. Потом переговорили в раздевалке, прибавили. Третий сыграли более-менее в свою игру. Никаких эмоций от первой победы над Канадой нет. Олимпийская сборная уже обыгрывала канадцев в Сочи», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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