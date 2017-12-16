Фазель: канадцы могли быть уставшими в матче с Россией после игры с Чехией

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель поделился ожиданиями от выступления сборной Южной Кореи на домашней Олимпиаде, а также подвёл итоги встречи Кубка Первого канала между командами России и Канады (2:0).

«Очень интересная игра. Первые два периода были интересными, хотя в них не было забито голов. Вчера чехи играли с канадцами, так что подопечные Дежардена могли быть уставшими.

Южная Корея очень хорошо подготовилась к турниру, и я не был удивлён, ведь видел их на матче в Киеве. Джим Пэк — хороший тренер. Это будет интересная команда на Олимпиаде. Ожидаю, что турнир в Пхёнчхане пройдёт хорошо. Знаю, корейцы готовятся уже на протяжении трёх-четырёх лет. Нужно разработать систему, чтобы после Олимпиады команда продолжила играть. У корейцев должен был внутренний хоккей на хорошем уровне. Мы работаем над повышением уровня хоккея в Азии, в частности в Корее, Японии и Китае. Убеждён, в Корее будет хороший турнир», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.