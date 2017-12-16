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Жуков: было важно сыграть с Канадой, костяк их команды поедет на Олимпиаду

Хоккей

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков поделился впечатлениями от матча Кубка Первого канала между сборными России и Канады, который завершился победой россиян со счётом 2:0.

«Наши не очень уверенно сыграли в большинстве, но в остальном всё было неплохо. По крайней мере, костяк у канадской команды на Олимпиаде останется, поэтому сегодня было важно с ними сыграть. Третий период в исполнении нашей сборной мне понравился, он был хорошим: играли быстро и хорошо. Кошечкин блестяще сыграл в нескольких моментах. Удаление Шипачёва? Я не видел момента», — передаёт слова Жукова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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