Гуськов: сценарий игры мог быть другим, но Кошечкин не дал Канаде быстро забить

Заслуженный мастер спорта эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился впечатлениями от матча Россия – Канада на Кубке Первого канала (2:0).

«Кошечкин — тяжёлый и большой». И Знарок повезёт его на Олимпиаду Главным героем матча с Канадой стал 34-летний вратарь сборной России.

«Всех — с победой! Сегодня мы увидели зеркальное отражение первого периода матча со шведами. Думаю, нервозность у команды присутствовала. Аншлаг, ажиотаж вокруг матча — всё это придавало особенную атмосферу сегодняшнему дню, поэтому первый период получился скомканным. Нужно сказать слова благодарности в адрес Василия Кошечкина: он оставил нашу команду без пропущенных шайб, по крайней мере в первом периоде, не позволил Канаде забить быстрый гол, а иначе всё могло бы пойти по другому сценарию. Заслуга Кошечкина очень велика. То, что наши игроки в следующих периодах добавили, говорит об их хорошем физическом состоянии. В какой-то момент канадцы подсели, а вот Россия добавила. Физическое состояние сыграло сегодня очень важную роль. После того как наши повели в счёте, они здорово действовали в обороне и помогли Кошечикну сыграть на ноль.

По этим двум играм можно говорить, что Кошечкин — серьёзный кандидат на пост номер один в нашей сборной. Это очень серьёзная проверка Василия на физическую подготовку к двум матчам подряд с очень серьёзными соперниками. И он оказался готов, причём отыграл эти встречи спокойно и уверенно, и это спокойствие передалось нашим игрокам. Василий заслуживает поездки на Олимпиаду, а там уже тренерский штаб разберётся, кто будет первым номером.

Справедливо ли удаление Шипачёва до конца игры? Не хочется разбирать судейские моменты. Думаю, надо посмотреть этот момент в замедленном действии и со всех ракурсов. Судья находился ближе, а мы смотрели с трибуны. Однозначно не могу сказать», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».