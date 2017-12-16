«Динамо» проведёт новогоднюю благотворительную акцию по сбору игрушек

Московское «Динамо» объявило о проведении новогодней благотворительной акции «Динамо» — детям».



«Хоккейный клуб «Динамо» Москва предлагает всем неравнодушным вместе с нами — игроками, тренерами, руководством, а также спортсменами Общества — подарить маленькую частичку тепла и радости детишкам, которые так в ней нуждаются, приняв участие в благотворительной акции по сбору игрушек к новому году.

В фойе арены будет установлен большой стеклянный куб, куда каждый желающий может положить игрушку, которая в новогоднюю ночь поднимет настроение и заставит улыбаться шире чье-то маленькое личико. Обязательным условием является то, чтобы эта игрушка была новой», — сообщает официальный сайт клуба.



Акция будет проходить 20, 23 и 25 декабря на домашних матчах бело-голубых.