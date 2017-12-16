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Ягр, пропустивший пять матчей из-за травмы, сыграет с «Нэшвиллом»

Хоккей

Нападающий «Калгари Флэймз» Яромир Ягр вернётся в состав команды в матче с «Нэшвилл Предаторз». Как сообщает TSN со ссылкой на главного тренера Глена Галуцена, форвард выйдет в четвёртом звене вместе с Мэттом Стэйджаном и Троем Брауэром.

45-летний Ягр пропустил последние пять матчей команды из-за травмы нижней части тела. В 17 играх регулярного чемпионата на его счету 7 (1+6) баллов за результативность.

Матч «Калгари» — «Нэшвилл» состоится в ночь с 16 на 17 декабря, начало — в 6:00 мск.

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