Тренер фарма «Тампы»: вопрос не в том, будет ли Волков в НХЛ, а в том, когда

Главный тренер фарм-клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» в АХЛ Бенуа Гру поделился мнением о нападающем Александре Волкове, который был выбран на драфте НХЛ 2017 года под общим 48-м номером и проводит первый сезон в Северной Америке. В 25 матчах 20-летний форвард набрал 12 (6+6) очков.



«Такие ребята, как Волков, Джозеф, Стивенс, Черняк и Томас, прогрессируют, становятся ближе к НХЛ. Все они делают что-то, что привлекает внимание, и ты думаешь: «Хм, знаете, у него есть настоящий шанс заиграть в НХЛ».



Что касается Волкова, то вопрос не в том, будет ли он в НХЛ, а в том, когда он там будет. У него есть габариты, скорость, техника. Он умеет обманывать соперника. Тебе кажется, что он замедляется, и вдруг он переходит на другую скорость. Он может обыгрывать как справа, так и слева. У него хороший бросок и хорошее хоккейное чутьё. У него много достоинств, всё сводится к тому, чтобы стать сильнее, потому что он ещё молод. Ему надо обрасти мышцами, лучше играть без шайбы, понимать, как действовать в определённых зонах, как защищать шайбу, как делать за 40 секунд то, что в молодёжном хоккее и России он делал за минуту», — цитирует Гру Tampa Bay Times.

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