Итоги дня в МХЛ: «Локо» отыгрался с 0:2 и одержал 14-ю победу подряд

16 декабря в регулярном чемпионате МХЛ состоялось пять матчей.



«Куньлунь Ред Стар Юниор» обыграл «Капитан» со счётом 3:1.



Демид Подрезов открыл счёт, но Виктор Ясунов его сравнял, а Владимир Забабурин вывел «Куньлунь» вперёд. Окончательный результат установил Владислав Цуриков.

«Алмаз» продлил серию побед до четырёх матчей, обыграв «Тайфун» со счётом 3:1.



В составе победителей отличились Игорь Гераськин, Егор Заплатников и Артём Марков. Единственный гол команды из Приморья — на счету Алексея Рарова.

«СКА-Серебряные Львы» уступил «Русским Витязям» — 1:2.



Владислав Шляхтов открыл счёт на четвёртой минуте, но во втором периоде «Витязи» забили дважды, авторами голов стали Максим Растворов и Марк Верба.

«Сибирские Снайперы» обыграли «Кузнецких Медведей» со счётом 5:2, продлив серию побед до шести матчей.



В составе новосибирской команды шайбы забросили Георгий Юров, Никита Шашков, Данила Богуш, Тимофей Аксёненко и Макар Никишанин. Голы новокузнецкой команды забили Андрей Караваев и Денис Лудцев.

«Локо» обыграл «Амурских Тигров» со счётом 3:2 и одержал 14-ю победу подряд.



Хабаровчане вели со счётом 2:0 благодаря голам Алексея Исаева и Сергея Шунькина, но не смогли удержать преимущество. У «железнодорожников» отличились Кирилл Слепец, Никита Моисеев и Никита Аноховский.