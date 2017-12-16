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Итоги дня в МХЛ: «Локо» отыгрался с 0:2 и одержал 14-ю победу подряд

Хоккей

16 декабря в регулярном чемпионате МХЛ состоялось пять матчей.

«Куньлунь Ред Стар Юниор» обыграл «Капитан» со счётом 3:1.

Демид Подрезов открыл счёт, но Виктор Ясунов его сравнял, а Владимир Забабурин вывел «Куньлунь» вперёд. Окончательный результат установил Владислав Цуриков.

МХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2017, суббота. 14:15 МСК
Куньлунь Ред Стар Юниор
Пекин
3 : 1
2:1, 1:0, 0:0
Капитан
Ступино
0:1 – Подрезов (Русаков) – 07:26 (5x5), 1:1 – Ясунов (Го, Харинов) – 13:50 (5x5), 2:1 – Забабурин (Ахонен, Ван) – 15:27 (5x5), 3:1 – Цуриков (Забабурин, Ахонен) – 27:45 (5x5)

«Алмаз» продлил серию побед до четырёх матчей, обыграв «Тайфун» со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Игорь Гераськин, Егор Заплатников и Артём Марков. Единственный гол команды из Приморья — на счету Алексея Рарова.

МХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2017, суббота. 14:00 МСК
Алмаз
Череповец
3 : 1
1:0, 0:0, 2:1
Тайфун
Приморский край
1:0 – Гераськин (Колесников) – 04:17 (5x5), 2:0 – Заплатников (Марков, Зарубин) – 49:37 (5x5), 3:0 – Марков (Заплатников) – 57:03 (5x5), 3:1 – Раров (Гончарук, Александров) – 59:31 (5x5)

«СКА-Серебряные Львы» уступил «Русским Витязям» — 1:2.

Владислав Шляхтов открыл счёт на четвёртой минуте, но во втором периоде «Витязи» забили дважды, авторами голов стали Максим Растворов и Марк Верба.

МХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2017, суббота. 14:00 МСК
СКА-Серебряные Львы
Санкт-Петербург
1 : 2
1:0, 0:2, 0:0
Русские Витязи
Чехов
1:0 – Шляхтов – 03:57 (5x5), 1:1 – Растворов (Плехов, Чуйков) – 28:44 (5x4), 1:2 – Верба – 36:39 (5x5)

«Сибирские Снайперы» обыграли «Кузнецких Медведей» со счётом 5:2, продлив серию побед до шести матчей.

В составе новосибирской команды шайбы забросили Георгий Юров, Никита Шашков, Данила Богуш, Тимофей Аксёненко и Макар Никишанин. Голы новокузнецкой команды забили Андрей Караваев и Денис Лудцев.

МХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2017, суббота. 09:00 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
2 : 5
0:2, 1:1, 1:2
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
0:1 – Юров (Волков) – 05:38 (5x5), 0:2 – Шашков (Владимиров, Лапин) – 06:39 (5x5), 1:2 – Караваев (Шевченко) – 30:33 (5x4), 1:3 – Богуш (Михайлов) – 38:50 (5x5), 1:4 – Аксёненко (Ткаченко) – 41:34 (5x5), 2:4 – Лудцев (Караваев, Шевченко) – 51:12 (5x4), 2:5 – Никишанин (Михайлов, Богуш) – 55:02 (5x5)

«Локо» обыграл «Амурских Тигров» со счётом 3:2 и одержал 14-ю победу подряд.

Хабаровчане вели со счётом 2:0 благодаря голам Алексея Исаева и Сергея Шунькина, но не смогли удержать преимущество. У «железнодорожников» отличились Кирилл Слепец, Никита Моисеев и Никита Аноховский.

МХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2017, суббота. 13:00 МСК
Локо
Ярославль
3 : 2
0:1, 0:1, 3:0
Амурские Тигры
Хабаровск
0:1 – Исаев (Никитин, Пивовар) – 16:07 (5x4), 0:2 – Шунькин (Мартынов) – 26:56 (5x5), 1:2 – Слепец (Моисеев, Беляев) – 42:13 (5x5), 2:2 – Моисеев (Афанасьев) – 44:07 (5x5), 3:2 – Аноховский (Коваленко, Дяденькин) – 58:13 (5x3)
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