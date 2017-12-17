«Рейнджерс» одержал победу над «Бостоном» в овертайме
Хоккей
«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счётом 3:2 в овертайме. Победную шайбу в свой актив записал Матс Цуккарелло.
Российский форвард команды из Нью-Йорка Павел Бучневич провёл на льду почти 14 минут и не отметился результативными действиями. Голкипер «Брюинз» Антон Худобин остался в запасе.
НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2017, воскресенье. 01:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 – Грабнер (Хейз, Шей) – 14:42 (5x5), 0:2 – Миллер (Макдона, Шей) – 22:41 (5x4), 1:2 – Хайнен (Хара, Крейчи) – 37:12 (5x4), 2:2 – Маршан (Пастрняк, Спунер) – 45:38 (5x4), 2:3 – Цуккарелло (Шаттенкирк, Крайдер) – 61:56 (4x3)