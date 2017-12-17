«Рейнджерс» одержал победу над «Бостоном» в овертайме

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счётом 3:2 в овертайме. Победную шайбу в свой актив записал Матс Цуккарелло.



Российский форвард команды из Нью-Йорка Павел Бучневич провёл на льду почти 14 минут и не отметился результативными действиями. Голкипер «Брюинз» Антон Худобин остался в запасе.