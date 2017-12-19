Марун: посмеялись с Бёрнсом, у него отличная борода, только немного сальная

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Патрик Марун после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (5:3) прокомментировал эпизод, в котором он подёргал защитника Брента Бёрнса за бороду.



«Я дёрнул его за бороду. Иногда я делаю безумные вещи. Я посмеялся над этим, он тоже. Я думал, ему это не понравится, но он спросил меня, нравится ли мне. Я сказал: «Да, отличная борода». Только немного сальная», — сказал Марун в эфире Sportsnet.

Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.