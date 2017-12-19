Галенюк: пока переодеваюсь в другой раздевалке, не с Ковальчуком и Дацюком

Защитник СКА Данила Галенюк поделился ожиданиями от предстоящего дебюта в КХЛ в матче с минским «Динамо».

«Узнал о дебюте за СКА, как прилетел из Канады, начальник команды написал, что с завтрашнего дня буду тренироваться с главной командой (Галенюк играл за сборную России U18 на Мировом Кубке вызова, где команда заняла четвёртое место. – Прим. «Чемпионата»). Очень неожиданно, рад. Постараюсь отдать все силы. Я пока переодеваюсь в другой раздевалке, не с Ковальчуком и Дацюком. Тренеры сказали быть увереннее, не бояться. И ребята поддержали. На раскатке приходилось играть против Ковальчука и Дацюка. Конечно, тяжело, люди в НХЛ играли. Профессионалы, мастера», — передаёт слова Галенюка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Матч СКА — «Динамо» Мн состоится 19 декабря в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 мск.