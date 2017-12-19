Президент «Адмирала»: бюджет клуба — 1 млрд рублей, средняя зарплата — 10 млн

Президент дальневосточного «Адмирала» Сергей Сошников поделился мнением о бюджете клуба.



«Бюджет «Адмирала»? Насколько мне известно, он уже давно в районе 1 млрд рублей. Средняя зарплата игроков? У всех цифры примерно одинаковые — в районе 10 млн рублей в год.



Как решал финансовые проблемы в Самаре? Не надо ждать, чтобы к тебе пришёл игрок в рваной, потной майке после тренировки просить у тебя взаймы, потому что ты же не выполнил свою работу как руководитель. Я всегда говорю: «Ребята, стоп. Я вчерашнюю ночь не спал, сегодня встретился с тем-то и тем-то, условно говоря, и я уверен, что послезавтра вопрос решу. Пожалуйста, затяните пояса, давайте напряжёмся, давайте создадим благоприятный фон, давайте сыграем здорово. Мне проще будет решить вопрос». Конечно, плохо, когда хоккеисту домой нечего принести. Естественно, ему, как говорится, уже не до любви со своей красавицей женой. Он не знает, на что колготки ей новые купить. Зашёл к игрокам, проявил уважение, тем самым показывая, что они — механизм, который может помочь тебе решить главный вопрос: обеспечить развитие клуба. И они завтра выйдут и порвут, кого хочешь», — цитирует Сошникова РИА «Прима-Медиа».

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