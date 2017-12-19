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Дубль Петрова помог ЦСКА обыграть «Трактор» без десяти игроков основы

Хоккей

Московский ЦСКА на домашнем льду взял верх над челябинским «Трактором», встреча закончилась со счётом 3:1. Команда Игоря Никитина одержала 12-ю победу подряд, несмотря на отсутствие в составе десяти игроков, выступавших за сборную России на Евротуре.

В составе хозяев дублем отметился Кирилл Петров, ещё один гол на счету Константина Окулова. Единственную шайбу у «Трактора» забросил Алексей Кручинин.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2017, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
3 : 1
1:0, 1:1, 1:0
Трактор
Челябинск
1:0 – Окулов (Ожиганов, Кузьменко) – 17:36 (5x5), 1:1 – Кручинин (Рыбаков, Вишневский) – 26:10 (5x4), 2:1 – Петров – 31:34 (5x5), 3:1 – Петров (Робинсон, Шумаков) – 43:45 (5x5)
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