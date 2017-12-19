Дубль Петрова помог ЦСКА обыграть «Трактор» без десяти игроков основы

Московский ЦСКА на домашнем льду взял верх над челябинским «Трактором», встреча закончилась со счётом 3:1. Команда Игоря Никитина одержала 12-ю победу подряд, несмотря на отсутствие в составе десяти игроков, выступавших за сборную России на Евротуре.



В составе хозяев дублем отметился Кирилл Петров, ещё один гол на счету Константина Окулова. Единственную шайбу у «Трактора» забросил Алексей Кручинин.



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