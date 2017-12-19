Дацюк — о решении России ехать на ОИ-2018: здорово, мы едем на Олимпиаду!

Капитан СКА Павел Дацюк прокомментировал поражение от минского «Динамо» со счётом 2:3 Б в матче регулярного чемпионата КХЛ, а также подготовку к Олимпийским играм.



«Ещё будут игры в году. Многие ребята приехали из сборной, были тяжёлые игры. Защищать флаг перед своими болельщиками приятно, но и ответственно, нужно много сил потратить, много эмоций. Все выжали, здорово сыграли в том плане, проявили характер. Он есть не у всех, но у этой команды, слава богу, он есть. Уже получше себя чувствую. Спасибо, что так получилось. Воспользовался этой паузой, решил позаниматься. А так, уже намного лучше. Не успел восстановиться к Кубку Первого канала. Игра в Сочи показала, что мое состояние было не совсем хорошим. Сейчас всё нормально. Конечно, пропустил домашний Кубок Первого канала.



Как игра сборной? Это большая ответственность. Идут разговоры про Олимпиаду, большие ожидания. Все стараются проявить себя при своих болельщиках. От этого стартовые отрезки матчей были сумбурными. Потом приходили в себя и показывали лучший хоккей. Вот и результат. Решение по Олимпиаде? Здорово! Мы едем на Олимпиаду! Стараемся поменьше слушать про возможный недопуск кого-то, от нас мало что зависит. С другой стороны, это оставляет отпечаток. Всё-таки в подвешенном состоянии… Так что побольше нам терпения», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА уступил минскому «Динамо», впервые в сезоне проиграв два матча подряд