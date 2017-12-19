Лекомцев: система Квартальнова изменилась со времён «Сибири», но мы сработались

Новичок ярославского «Локомотива» Иван Лекомцев поделился эмоциями от дебютного матча за «железнодорожников», в котором они переиграли «Спартак» (2:1).



«Только положительные эмоции, настроение — супер! Я получаю огромное удовольствие от работы в команде, от арены, организации. Не знаю, когда тренерский штаб решил, что я сегодня сыграю, но только рад сразу ринуться в бой. Я был полностью готов играть.



Система Дмитрия Вячеславовича со времён «Сибири» изменилась, конечно, но нам не потребовалось много времени, чтобы снова сработаться. Поговорили, тренер объяснил мне изменения, нюансы. Но сам каркас системы был мне понятен изначально, за два года в Новосибирске хорошо изучил.



Сегодня нам не удался розыгрыш большинства, хотя было много моментов. Наверное, дело в том, что мы пытались искать свободные зоны, искали открытые углы. Иногда в них попадаешь, иногда — нет. Обе шайбы как раз удачно залетели, потом что-то не пошло. Мы старались и трафик создавать, но это принесло результат только в равных составах.



Наши «сборники» сегодня смотрелись неплохо, оставались в игровом тонусе, хорошо себя чувствовали и не выпали из нужного режима. Это дорогого стоит. А вот у остальных была большая пауза. Не считаю, что Тальбо и Козун слишком много сил потратили в сборной. Да, матчи три дня подряд, но они физически здорово готовы», — сказал Лекомцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Синицыным.

«Локомотив» одержал победу над «Спартаком» в Ярославле