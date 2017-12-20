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«Виннипег» в гостях одолел «Нэшвилл», Куликов набрал 1 очко

Хоккей

«Виннипег Джетс» вырвал победу у «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и завершилась со счётом 6:4 в пользу гостей.

В составе «Виннипега» дублем отметился Николай Элерс (29-я и 37-я минуты), ещё по одному голу забили Адам Лоури (9), Патрик Лайне (27), Брэндон Танев (59) и Блейк Уилер (60). За «Нэшвилл» шайбы забросили Калле Ернкрок (20), Кевин Фиала (20), Пи Кей Суббэн (28) и Янник Вебер (41).

Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов отметился голевой передачей. Его коллега по амплуа из «Предаторз» Алексей Емелин провёл на льду 17 минут 52 секунды.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2017, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
4 : 6
2:1, 1:3, 1:2
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 – Лоури (Майерс, Танев) – 08:05 (5x5), 1:1 – Ернкрок – 19:19 (5x5), 2:1 – Фиала (Смит) – 19:40 (5x5), 2:2 – Лайне (Куликов, Литтл) – 26:54 (5x5), 3:2 – Суббэн (Форсберг, Джохансен) – 27:55 (5x4), 3:3 – Элерс (Шайфли, Уилер) – 28:25 (5x5), 3:4 – Элерс (Армиа, Майерс) – 36:00 (5x4), 4:4 – Вебер (Фиала) – 40:30 (5x5), 4:5 – Танев (Моррисси, Лоури) – 58:34 (5x5), 4:6 – Уилер (Майерс) – 59:58 (en)

Видео гола Лайне можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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