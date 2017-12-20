«Виннипег» в гостях одолел «Нэшвилл», Куликов набрал 1 очко

«Виннипег Джетс» вырвал победу у «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и завершилась со счётом 6:4 в пользу гостей.

В составе «Виннипега» дублем отметился Николай Элерс (29-я и 37-я минуты), ещё по одному голу забили Адам Лоури (9), Патрик Лайне (27), Брэндон Танев (59) и Блейк Уилер (60). За «Нэшвилл» шайбы забросили Калле Ернкрок (20), Кевин Фиала (20), Пи Кей Суббэн (28) и Янник Вебер (41).

Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов отметился голевой передачей. Его коллега по амплуа из «Предаторз» Алексей Емелин провёл на льду 17 минут 52 секунды.

Видео гола Лайне можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».