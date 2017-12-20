«Вегас» — «Тампа»: Василевский пропустил решающий гол за 3 секунды до конца игры

«Вегас Голден Найтс» одержал волевую победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4:3, отыграв дефицит в две шайбы.

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Защитник Ши Теодор забил решающий гол в ворота Андрея Василевского за 3 секунды до финальной сирены. Теодор набрал 4 (1+3) очка и был признан первой звездой матча.

Василевский отразил 32 из 36 бросков и потерпел первое поражение в шести последних играх.

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Видео гола Теодора можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.