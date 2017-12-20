Экс-вратарь «Ак Барса» Нильссон совершил невероятный сейв на Пачьоретти

«Монреаль Канадиенс» одержал победу в матче с «Ванкувер Кэнакс» со счётом 7:5.



В начале первого периода вратарь «Ванкувера» Андерс Нильссон совершил невероятный сейв. Пол Байрон, находивший справа от ворот, получил шайбу и тут же сделал поперечную передачу на Макса Пачьоретти. Форвард «Монреаля» бросал в пустой угол, но Нильссон в прыжке смог дотянуться и остановить шайбу ловушкой.



Нильссон выступал за «Ак Барс» в сезоне-2014/15 и дошёл с командой до финала Кубка Гагарина.

Видео сейва можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.