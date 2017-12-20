Тренер «Бостона»: Худобин выглядел надёжно и спокойно, у него всё получается

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди после победы в матче с «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:0 прокомментировал игру вратаря Антона Худобина, который отразил 36 бросков и впервые в сезоне сыграл на ноль.

События дня НХЛ. Шикарный гол Орлова затмил Овечкина и Радулова А Худобин впервые в сезоне сыграл на ноль.

«Сегодня он выглядел очень надёжно и спокойно, никакие внешние факторы на него не влияли. При такой игре у него всё получается. Он заслужил эту победу и принёс нам большую пользу», — приводятся слова Кэссиди на официальном сайте НХЛ.

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