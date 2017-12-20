В Интернете появилась запись разговора нового президента «Адмирала» с игроками

Новый президент «Адмирала» Заирбек Юсупов после своего назначения провёл встречу с игроками и сотрудниками клуба. Издание «Спорт Бизнес Online» опубликовало в Интернете полную запись этого разговора.

Стал известен новый президент «Адмирала»

«Я посмотрел на руководство хоккейного клуба, посмотрел, какого качества люди там работают, сравнил это с портом. «Адмирал», по сравнению с нашим производственным предприятием, ничего не зарабатывает. Я начал сравнивать и был «приятно удивлён», что финансовый директор порта, который зарабатывает почти 80 млн долларов в год и следит за всеми этими потоками, и финансовый директор «Адмирала» получают одни и те же деньги. У него за 400 млн долгов. А там у моего финансового директора $ 80 млн прибыли…



Когда какой-то червь попытается нам что-то подмутить, мы этому человеку быстренько голову оторвём. Просто на раз-два. Мы таких людей, знаю каких, не будем на пушечный выстрел подпускать.

Сейчас у меня нет такой цели, чтобы за 20 дней выйти в плей-офф. Сейчас очень много менеджеров, людей, которые видят решение проблемы в короткую. Добежали, решили, а потом все вместе откатились. Это как любое дело, хоккей или тот же бизнес – оно как человеческий организм. Нельзя кормить только одно сердце, забыв, что есть печень, почки, селезёнка, ещё чего-то. Вот люди говорят: «Нам сказали, что вот вам бюджет, выйдете, проломитесь в плей-офф». И вот они проломились в этот плей-офф, здесь дыра, здесь три-четыре месяца деньги не платят. Что это за такой подход?



Прибежать туда, пару раз носиком клюнуть, а потом, как битые собачки, оттуда убежать – не мой почерк. Я люблю фундаментальный подход. Мы долго шли и пришли, и просто так никто нас отсюда уберёт. Почему? Потому что у нас всё нормально. Нужно будет нашим пацанам воевать, мы и патроны, и одежду, и наркомовские сто грамм им подвезём. И сами будем рядом стоять, чуть побольше расходов нести, если нужно будет. Но нас отсюда уже никуда не выбьешь», — цитирует издание Юсупова.

Полную запись разговора можно послушать на канале «Бизнес Online» в YouTube.

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