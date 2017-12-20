Мегалинский, пропустивший 19 игр, отправился с «Автомобилистом» на выезд

«Автомобилист» отправился на заключительный выезд 2017 года, во время которого проведёт два матча – с «Йокеритом» (21 декабря) и «Слованом» (23 декабря).



В поездку отправился и защитник Дмитрий Мегалинский, который пропустил последние 19 матчей команды из-за травмы. Другой защитник Денис Бодров остался в Екатеринбурге восстанавливаться от травмы.



Вратари: Якуб Коварж, Владимир Сохатский, Владислав Гросс.

Защитники: Станислав Егоршев, Кирилл Лямин, Николай Тимашов, Георгий Мишарин, Александр Щемеров, Михал Чайковски, Дмитрий Мегалинский, Денис Куляш, Никита Трямкин, Алексей Василевский.

Нападающие: Алексей Михнов, Александр Торченюк, Алексей Симаков, Анатолий Голышев, Илья Крикунов, Франсис Паре, Евгений Чесалин, Дмитрий Пестунов, Виталий Попов, Степан Хрипунов, Александр Кучерявенко, Андрей Обидин, Артем Гареев, Егор Миловзоров, Дуайт Кинг, Пьер-Александр Паренто, Владимир Кузнецов.