Ураков: Галимов выручил «Торпедо», сыграл сегодня отлично

Нападающий «Торпедо» Кирилл Ураков поделился мыслями после победного матча с «Куньлунь Ред Стар» (2:0).



«Хорошая равная игра. Выдался боевой матч. Реализовали свои моменты. Бились в команде все, и это дало свои плоды. Сыграл сегодня не так хорошо и не плохо, но недоволен своей игрой в этом матче.



Вратарь наш отлично сыграл, выручил в определённых моментах, счёт на табло», — сказал Ураков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Магжаном Тулюбаевым.



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«Торпедо» одолело «Куньлунь», добившись четвёртой победы подряд