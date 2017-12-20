Салак: никак не могу сыграть на ноль, уже приличный груз на плечах из-за этого

Голкипер новосибирской «Сибири» Александр Салак прокомментировал домашнюю победу над ханты-мансийской «Югрой» (6:1).



«Хорошая, крупная победа, «Сибирь» взяла очень важные три очка. Конечно, мне очень хотелось сыграть на ноль. Оставалось сыграть половину периода, но, увы, «сухарь» не состоялся. У меня уже приличный груз на плечах из-за того, что никак не могу отыграть на ноль. Видимо, время придёт позже и нужно чуть-чуть подождать. Почему бросил клюшку и за это назначили штрафной бросок? Я вообще не знаю, как у меня клюшка вылетела. Это случайно получилось, я немного не успел переместиться. Но слава богу, что соперник не попал в ворота.



Нынешний сезон складывается очень тяжело. Большую часть чемпионата мы сыграли за три месяца, потому что впереди Олимпиада. Всем очень тяжело, но когда ещё и игра не идёт… Вы сами видели, как всё может получиться. Полегче ли стало психологически? Наша работа – играть в хоккей, надо стараться в каждом матче играть на максимуме.



По Олимпиаде никаких разговоров с тренерским штабом сборной не было. Вообще. Моя работа тут, в «Сибири». Мне нужно лучше играть, пацанам помогать. Это моя работа, я фокусируюсь на этом», — сказал Салак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.



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