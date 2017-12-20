Минеев: в детстве делал всё что угодно, лишь бы не кататься на коньках

Защитник омского «Авангарда» Максим Минеев рассказал, как начинал заниматься хоккеем.



«Я из города Нерюнгри, это на Севере. Отец у меня также занимался хоккеем, но у него не получилась карьера по семейным обстоятельствам. Он был детским тренером, поэтому в четыре года поставил меня на коньки, чтобы я вышел, покатался со старшими ребятами. Отец говорит, что не понравилось мне это всё.



А я делал всё, что угодно, только чтобы не кататься там. Папа везде давал мне возможность себя попробовать: в хоккее, в футболе, в других видах спорта. Спустя время, когда мне было лет 7-8, мой друг, который занимался хоккеем, рассказывал мне об этом. Мне стало интересно, я решил попробовать. Пришёл на стадион, а тренер мне сказал: «Макс, мы тебя очень долго ждали, чего раньше не приходил?» Пришёл домой, сказал отцу, что хочу заниматься хоккеем, а он ответил, что мы потеряли четыре года, могли бы давно начать», — цитирует Минеева официальный сайт лиги.

Задачи клубов на дедлайн КХЛ. Восточная конференция «Авангарду» срочно нужны форварды, у «Автомобилиста» нет слабых мест, а «Югра» и «Лада» должны бороться до конца.