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«Слован» потерпел седьмое поражение подряд, уступив «Ладе»

Хоккей

Братиславский «Слован» на домашнем льду потерпел поражение от тольяттинской «Лады», матч завершился со счётом 2:4. Для команды Эдуарда Занковца поражение стало седьмым подряд.

В составе братиславского клуба заброшенными шайбами сумели отметиться Симон Депре и Лукаш Кашпар. У «Лады» голы на свой счёт записали Сергей Соин, Владимир Журавлёв, Александр Нестеров и Кирилл Капустин.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2017, среда. 21:00 МСК
Слован
Братислава
2 : 4
0:0, 1:2, 1:2
Лада
Тольятти
0:1 – Соин (Белоусов, Бочаров) – 29:25 (5x4), 1:1 – Депре (Штепанек) – 31:17 (5x4), 1:2 – Журавлёв (Стрельцов) – 36:24 (5x5), 1:3 – Нестеров (Соин, Мастрюков) – 50:10 (5x5), 2:3 – Кашпар (Ржепик) – 51:22 (5x4), 2:4 – Капустин (Новотны) – 59:18 (en)

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