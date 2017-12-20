«Слован» потерпел седьмое поражение подряд, уступив «Ладе»

Братиславский «Слован» на домашнем льду потерпел поражение от тольяттинской «Лады», матч завершился со счётом 2:4. Для команды Эдуарда Занковца поражение стало седьмым подряд.



В составе братиславского клуба заброшенными шайбами сумели отметиться Симон Депре и Лукаш Кашпар. У «Лады» голы на свой счёт записали Сергей Соин, Владимир Журавлёв, Александр Нестеров и Кирилл Капустин.

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