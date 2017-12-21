Брагин: определимся с основным вратарём на МЧМ после игры со Словакией

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над Данией (5:2) в рамках подготовки к стартующему 26 декабря чемпионату миру и рассказал о ситуации с выбором основного голкипера на турнир.

«Многие хоккеисты давно не имели игровой практики, притом что на тренировках ведется очень серьёзная работа. Поэтому было много сумбура. Хотя моментами уже что-то получалось с точки зрения качества игры. Россияне, которые выступают в Северной Америки, присоединились к команде совсем недавно, поэтому играли во многом с листа. В плане тактики ещё есть проблемы, впереди очень много работы. Надо приводить игроков к общему знаменателю.

Мельничук сыграл неплохо, хотя одну ошибку допустил. В следующем игре попробуем другого вратаря и определимся", — приводит слова Брагина официальный сайт Федерации хоккея России.

Сборная России под руководством Валерия Брагина проходит заключительный этап подготовки к чемпионату мира. На сборе в американском Рочестере россияне сыграют ещё против сборной Словакии (23 декабря). После неё пять хоккеистов покинут расположение команды, а остальные переберутся в Баффало, где с 26 декабря по 5 января пройдет молодёжный чемпионат мира. Матч сборных России и Чехии откроет турнир 26 декабря (начало — 20:00 мск).