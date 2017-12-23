Кожевников: СКА – фаворит матча с «Динамо», москвичам поможет только самоотдача

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от матча московского «Динамо» и петербургского СКА.



«Думаю, что СКА — фаворит матча с московским «Динамо». Москвичи не показывают искромётной игры. Всё будет зависеть от самого СКА. Если гости настроятся, то, я думаю, проблем у них не будет. Мастерства у хоккеистов из Питера больше, чем у московского клуба. На данном этапе это именно так. «Динамо» может противопоставить «армейцам» только самоотдачу, больше ничего. Только она поможет москвичам. Надо выходить на лёд как на последний бой. Трибуны, конечно, могут помочь хозяевам. Но если сил не хватит, то и болельщики ничем не помогут. У «Динамо» маленькая скамейка, бело-голубым будет очень трудно», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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