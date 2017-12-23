Форвард ЦСКА Окулов отправлен в фарм-клуб ВХЛ

Нападающий системы московского ЦСКА Константин Окулов отправлен в фарм-клуб ВХЛ «Звезда» и принимает участие в матче с «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян».



Нападающий перешёл в «армейский» клуб в межсезонье из новосибирской «Сибири». В текущем чемпионате 22-летний хоккеист принял участие в 26 матчах, записав на свой счёт 16 (5+11) результативных баллов при показателе полезности "+12" и 14 минутах штрафного времени. В среднем на льду Окулов проводил чуть меньше 14 минут за игру.



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