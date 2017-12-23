Никитин: игра с «Витязем» — хороший урок для ЦСКА, делать выводы — моя работа

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча с «Витязем», в котором его команда проиграла со счётом 1:3.

«Могу сказать, что «Витязь» самоотверженно играл. Мы не смогли подчистить добивания. Когда идёт такая игра, нужно забивать мусорные голы, и, естественно, реализация большинства. Парни сражались, играли до конца. Это хороший урок, хорошая игра в плане развития. Готовимся дальше. Будут ли сделаны выводы по игре в защите? Выводы всегда нужно делать. Естественно, это моя работа — делать выводы», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.