Белов: «Витязь» в игре с ЦСКА в основном оборонялся, со вторым голом нам повезло

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился впечатлениями от матча с ЦСКА, в котором его команда одержала победу со счётом 3:1.

«Очень важная победа в психологическом плане, она добавит уверенности. Понятно, что нам в основном пришлось обороняться. Наверное, повезло со вторым голом. Тем не менее ребята играли очень самоотверженно и достаточно грамотно в обороне. Наверное, отсюда и такой результат. Отмечу игру Сапрыкина, он провёл очень хороший матч. Это стало залогом нашего успеха. Мы будем играть до конца. Наш президент совсем недавно сказал, что не будет распродажи. У нас не было никаких мыслей, чтобы доигрывать. Будем играть до конца. Будет один шанс — будем за него цепляться», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

«Витязь» обыграл ЦСКА в Москве, Мозик сделал дубль

Видео гола Мозика, который сделал счёт 2:0, можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.