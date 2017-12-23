Тихонов: Гусев в шикарной форме, он лидер СКА на льду и в раздевалке

Нападающий СКА Виктор Тихонов прокомментировал победу в матче с московским «Динамо» (5:1) и оценил игру Никиты Гусева, который набрал 3 (2+1) очка.

«Очень важно было встать на правильный путь в чемпионате после двух поражений. Не обидно, что не забил сегодня сотую шайбу в КХЛ, она обязательно придёт. Первый период был равным, во втором добавили в движении и взяли верх. Гусев в шикарной форме, забивает в каждом матче. Он лидер СКА не только на льду, но и в раздевалке. Моё звено с Каблуковым и Кетовым знает свою роль, стараемся её выполнять. Ребята очень стабильно играют. Мои шансы попасть на Олимпиаду? Нужно показывать сильнейший хоккей, потому что в КХЛ очень много хороших игроков», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.