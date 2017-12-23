Стал известен состав сборной Швеции на МЧМ-2018

Тренерский штаб молодёжной сборной Швеции определил окончательный состав, который примет участие в чемпионате мира. Турнир стартует 26 декабря в Баффало. Лиас Андерсcон назначен капитаном команды, его ассистентами стали Эрик Брэннстрём, Якоб Мовераре и Александр Нюландер.

Вратари: Филип Густафссон, Филип Ларссон, Олле Эрикссон.



Защитники: Расмус Далин, Эрик Брэннстрём, Тимоти Лильегрен, Линус Хёгберг, Якоб Мовераре, Густав Линдстрём, Йеспер Селльгрен.



Нападающие: Элиас Петтерссон, Лиас Андерссон, Йеспер Боквист, Тим Сёдерлунд, Фредрик Карлстрём, Аксель Юнссон Фьелльбю, Маркус Давидссон, Исак Лундестрем, Линус Линдстрём, Гленн Густафссон, Фабиан Зеттерлунд, Александр Нюландер, Оскар Стин.