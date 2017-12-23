Владимир Путин принял участие в гала-матче Ночной лиги на Красной площади

Президент России Владимир Путин принял участие в гала-матче Ночной лиги, который прошёл на открытом катке на Красной площади в Москве. Событие было приурочено ко дню рождения отечественного хоккея.



В матче также приняли участие Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский и другие легенды советского и российского хоккея, председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, известные политики и артисты.

Гала-матч Ночной лиги во Владимире: в гостях у сказки В хоккей играл даже Пьер Нарцисс.

Фото можно посмотреть также в «твиттере» ФХР.

Фото можно посмотреть также в «твиттере» президента России.