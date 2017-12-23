«Салават» подтвердил получение от «Адмирала» прав на 2 игроков юниорской сборной

«Салават Юлаев» на официальном сайте подтвердил обмен, произведённый с «Адмиралом». Ранее об этом сообщал «Чемпионат». Состав команды из Владивостока пополнил защитник Григорий Ващенко, а уфимская команда получила права на вратаря Кирилла Устименко и защитника Вениамина Баранова.

18-летние Устименко и Баранов выступали в МХЛ за «Динамо» СПб, права в КХЛ на них принадлежали «Адмиралу». В этом сезоне Баранов провёл 37 матчей, в которых набрал 20 (5+15) очков при показателе полезности «+19». Устименко одержал 23 победы в 31 игре с процентом отражённых бросков 92,7 и коэффициентом надёжности 1,71. Оба игрока являются бронзовыми призёрами юниорского чемпионата мира 2017 года.



22-летний Ващенко играл в ВХЛ за «Торос», в 33 матчах на его счету 7 (1+6) баллов за результативность при показателе полезности «+8» и 43 минутах штрафа.