Брюквин – о 0:4 во втором периоде: игроки «Динамо» вышли абсолютно неготовыми

Нападающий московского «Динамо» Владимир Брюквин прокомментировал поражение в матче со СКА со счётом 1:5.

«3:14 в трёх матчах со СКА и ЦСКА в этом сезоне – это разница в классе? Да не в классе дело. Даже если взять отдельно сегодняшний матч, то первый и третий периоды провели на равных, были моменты, когда СКА запирало нас в зоне, но у «Динамо» тоже были опасные моменты, хорошие контратаки, игра в две стороны. Но подвела реализация. Второй период просто провалили, вышли абсолютно неготовыми играть. С такими командами необходимо брать работой.

Второй период является проблемой «Динамо» по ходу всего сезона? Да, так получается. Просто не понимаю, почему это происходит», – сказал Брюквин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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Видеообзор второго периода можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.