Нападающий «Сибири» Сигарёв пропустит минимум один матч из-за травмы

Форвард «Сибири» Андрей Сигарёв пропустит как минимум один матч из-за травмы, сообщается в официальном «твиттере» клуба.

Форвард «Сибири» Сигарёв получил травму в игре с «Салаватом»

Хоккеист повредил колено во время матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:6) в результате силового приёма защитника уфимцев Максима Гончарова. Арбитры матча Роман Гофман и Сергей Кулаков не оценили действие Гончарова удалением.

В ближайшей встрече «Сибирь» 25 декабря примет нижнекамский «Нефтехимик».

Сигарёв в нынешнем сезоне забросил девять шайб и сделал 13 результативных передач в 42 матчах. Нападающий является третьим бомбардиром «Сибири».

Видео эпизода можно посмотреть на официальном сайте лиги.